Festung Dömitz und Schloss Raben Steinfeld: Sanierung im Fokus

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim wird zusammen mit der Stadt Dömitz und der Gemeinde Raben Steinfeld einen Zweckverband gründen, um die Sanierung der Festung in Dömitz und des Schlosses in Raben Steinfeld zu verwirklichen. Beide historischen Gebäude befinden sich in einem schlechten Zustand und müssen umfassend saniert werden. Die geschätzten Kosten für die Renovierung belaufen sich auf rund 60 Millionen Euro - eine finanzielle Belastung, die die beiden Kommunen alleine nicht stemmen können. Damit könnten die Gebäudehüllen des Kommandantenhauses der Dömitzer Festung und des Schlosses Raben Steinfeld saniert werden. Der Landkreis übernimmt im Zweckverband zunächst nur Verwaltungsaufgaben. Finanzielle Mittel sollen vorerst nicht aus dem Kreishaushalt kommen.

