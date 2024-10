Stand: 25.10.2024 06:35 Uhr Elf Hektar groß: Wismar plant neuen Solarpark in Dargetzow

Am Stadtrand von Wismar soll ein neuer Solarpark entstehen. Dafür hat die Bürgerschaft am Donnerstagabend ihre Zustimmung gegeben. Die Solaranlagen sollen auf einer vorher landwirtschaftlich genutzten Fläche errichtet werden. Die befindet sich im Wismarer Stadtteil Dargetzow nördlich der Bahnstrecke nach Rostock. Ein Münchener Unternehmen will dort auf ungefähr elf Hektar Strom für 4.000 Haushalte erzeugen. Gleich daneben, in Hornstorf, ist bereits seit zehn Jahren schon ein kleinerer Solarpark in Betrieb. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sind Flächen an Bahnstrecken für Solar "privilegiert" - sie können unkomplizierter gebaut und auchgefördert werden. Vor einem Jahr hatte die Bürgerschaft bereits eine ähnliche Anlage im Wismarer Stadtteil Müggenburg genehmigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg