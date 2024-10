Ökostromausbau in MV: Woran hängt die Energiewende? Stand: 24.10.2024 08:51 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hinkt beim Ausbau erneuerbarer Energien hinterher, besonders bei der Genehmigung neuer Wind- und Solarparks. Langwierige Verfahren und Widerstand verzögern Projekte, die entscheidend für die Energiewende sind.

von Christoph Loose

Ein essentieller Bestandteil der Energiewende ist Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Zum Beispiel aus Wind- oder Solarenergie. Um diesen Strom zu erzeugen wird Platz gebraucht, davon hat Mecklenburg-Vorpommern eigentlich genug. Es entstehen zwar neue Solar- und Windparks, aber nicht so schnell, wie in anderen Bundesländern. Bei den Genehmigungen für neue Anlagen lag MV in den vergangenen Jahren auf den hinteren Plätzen. Laut dem Landesverband Erneuerbare Energien ist das Land bundesweit Negativspitzenreiter bei den Genehmigungszeiten für Windkraftanlagen.

Veraltete Technik erschwert Genehmigungsprozesse

Gründe, warum diese Genehmigungen lange dauern, gibt es viele. Mal ist es der Umweltschutz, dann müssen zusätzliche Gutachten angefertigt werden. Wirtschaftsminister Meyer sagte, die Genehmigungen seien in der Tat ein Flaschenhals. Den Prozess auf Behördenseite zu vereinfachen sei aber komplex, weil so viele beteiligt seien.

Beim Denkmalschutz sei es ein Stück weit gelungen, aber beim Artenschutz sei eine Vereinfachung viel schwerer umzusetzen. Denn es liegen nicht ausreichend landesweite Daten vor, welche geschützten Tiere wo leben. Manchmal muss ein Prozess teilweise neu beginnen, da dann andere Windräder gebaut werden sollen. Denn durch technologische Entwicklungen sind manche Modelle bereits veraltet, wenn Genehmigungsverfahren lange dauern.

Wöbbelin: Ein Windpark - zehn Jahre Wartezeit

Die Gemeinde Wöbbelin im Landkreis Ludwigslust-Parchim wartet seit etwa zehn Jahren auf einen neuen Windpark - den Großteil der Zeit nahm die Genehmigung in Anspruch. Maximal fünf Windräder sind hier geplant. Gemeinde und Bürger sollen an den Erträgen beteiligt werden. Eigentlich muss eine Behörde innerhalb eines Jahres über so einen Bauantrag entscheiden. Das gilt aber erst, nachdem alle Unterlagen eingereicht wurden. Wenn die Behörden also noch weitere Informationen fordern, beginnt diese Frist immer von neuem.

Bürgerbeteiligung als Erfolgsrezept in Wöbbelin

Windparks erzeugen oft auch Widerstand in der Bevölkerung - in Wöbbelin war das aber kein Problem. Laut Bürgermeisterin Viola Tonn von der Wählergruppe Wöbbelin wurden die Einwohner frühzeitig mit einbezogen und sollen von der Windenergie profitieren. Das habe für Verständnis gesorgt. Finanziell beteiligen sich die Einwohner auch an den Anlagen, eine Art Bürger-Investment. Das Bürger könnten durch die lange Genehmigungsdauer nun Geld verlieren. Der Windpark Wöbbelin sollte staatlich gefördert werden, dazu musste die Gemeinde Geld bereitstellen. Thomas Banning vom zukünftigen Windparkbetreiber Naturstrom AG sagt: "Wir sind ja mit den Bürgern bereits in die Ausschreibung gegangen. Dafür hinterlegen Sie eine Bürgschaft. Und wenn sie den Zuschlag bekommen und sie können nicht innerhalb von dreieinhalb Jahren die Windmaschinen in Betrieb nehmen, dann ist der Zuschlag weg. Die Bürger dort vor Ort und wir zusammen haben mal eben 270.000 Euro verloren."

Klimapark Dabel: Ein Flickenteppich der Erneuerbaren Energien

Jörg Neumann, parteilos, ist der Bürgermeister der Gemeinde Dabel im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Hier wird, zusammen mit umliegenden Gemeinden, ein Klimapark geplant. Laut Jörg Neumann soll das ein Flickenteppich aus Solaranlagen werden. Dazwischen sind Klimasschutzstreifen geplant, auf denen Vögel brüten und Tiere leben können. Dass Flickenteppich nicht negativ verstanden wird, ist ihm wichtig. Mit diesem Klimapark wollen Dabel und die anderen Gemeinden Strom erzeugen, um Landwirten eine neue Einnahmequelle zu ermöglichen. Auch die Gemeinden und Bürger sollen hier beteiligt werden.

Widerstand in Mustin: Bürgerinitiative gegen Solarpark

Final beschlossen ist der Klimapark aber auch hier noch nicht. Die Planungen laufen. Wenn die abgeschlossen sind, muss die Gemeindevertretungen noch einmal grünes Licht für den konkreten Plan geben. In Mustin, einem Nachbarort von Dabel, hat sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt gegründet. Sie hält den Klimapark für zu groß. Aus ihrer Sicht sollte eher die Landschaft erhalten werden. Wenn Solarzellen aufgestellt werden, dann weniger. Die Bürgerinitiative versucht, sogenannte Einwendungen in den Planungsprozess einzubringen. Die müssen die Planer und Behörden berücksichtigen. Ob das erfolgreich ist, zeigt sich aber erst am Ende, wenn die Behörden und die Gemeindevertretung entschieden haben.

Wie viel Windkraft braucht Mecklenburg-Vorpommern?

