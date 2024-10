Stand: 04.10.2024 13:38 Uhr Bus statt Bahn: Erneut Bauarbeiten zwischen Schwerin und Hamburg

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich ab sofort erneut auf Zugausfälle zwischen Schwerin und Hamburg einstellen. Betroffen ist die Linie RE1. In den kommenden Tagen fahren die Züge vom Schweriner Hauptbahnhof nur bis Boizenburg an der Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Dort stehen Busse zur Weiterfahrt nach Hamburg-Bergedorf bereit. Fahrgäste, die weiter bis zum Hamburger Hauptbahnhof wollen, müssen dann in die S-Bahn umsteigen. Grund für die Zugausfälle sind Gleisbauarbeiten. Die gehen noch bis zum 8. Oktober.

Weitere Informationen Abgekoppelt vom System: Die Bahn und Mecklenburg-Vorpommern Pendler kriegen es zu spüren: Die Strecke Berlin - Hamburg ist gesperrt. Auch an anderen Stellen rollt die Bahn in MV nicht rund. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin