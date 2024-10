Stand: 18.10.2024 07:31 Uhr Bus prallt gegen Hauswand: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

In Schwerin ist am Donnerstagabend ein Bus gegen eine Hauswand geprallt. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Offenbar hatte der Busfahrer seinen Bus am Hauptbahnhof nicht richtig gesichert. Dieser rollte vom Grunthalplatz rückwärts aus der Haltestelle, überquerte dabei die Wismarsche Straße und prallte mit dem Heck gegen eine Hauswand auf der gegenüberliegenden Straßenseite. An dem Bus und an der Hauswand sind erhebliche Schäden entstanden. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf mehrere Zehntausend Euro. Außerdem wurden Fahrspuren, Bürgersteig und Straßenbahnschienen blockiert. Weil auch Betriebsstoffe ausgelaufen sind, wurde der Bereich um die Unfallstelle für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt.

