Wismars Altstadt leuchtet bunt durch Novemberlichter

Am Freitagabend wurden Teile der Altstadt Wismars in bunten Farben angestrahlt. Ein Umzug mit hunderten Besuchern ist vom Alten Hafen durch die beleuchtete Altstadt gezogen. Viele der Teilnehmer hatten Laternen oder Knicklichter dabei. Auf der Fassade des Rathauses war alle halbe Stunde eine Multimedia-Show zu sehen. Darin wurden Szenen passend zum Motto der Veranstaltung: "365 Tage in unserer Stadt" abgespielt.

Kunstinstallation anstelle von Lasershow

In der Sankt-Georgen-Kirche kann während der Novemberlichter eine Rauminstalation der Künstlerin Danuta Karsten besichtigt werden. Die darin aufgehängten 13 Meter langen Streifen aus phosphoreszierendem Material können vom Besucher mit Schwarzlichttaschenlampen erkundet werden. Die Ausstellung findet damit an diesem Wochenende nach anderthalb Monaten Laufzeit ihren Abschluss.

Zweiter Tag mit zusätzlichem Laternenumzug für Kinder

Am Samstag wird nochmals das gleiche Programm angeboten, wie am Vortag. Zusätzlich können ab 15 Uhr Kinder am Zeughaus Laternen basteln. Mit denen können sie danach zusammen per Laternenumzug zum Rathaus gehen. Im vergangenen Jahr sind an beiden Tagen nach Angaben des Veranstalters ingesamt 8.000 Besucher in die Altstadt gekommen. Für dieses Jahr wird mit ähnlichen Besucherzahlen gerechnet. Die Novemberlichter werden von den Stadtwerke veranstaltet, die der kommunale Energieversorger der Hansestadt Wismar ist.

