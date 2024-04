Stand: 23.04.2024 11:00 Uhr NDR Konzertreihe in Wismar

Seit vielen Jahren kommen die NDR Ensembles in die einzigartige St.-Georgen-Kirche in Wismar - die Präsenz in Mecklenburg-Vorpommern längst ein wichtiges Anliegen und eine liebgewonnene Tradition geworden. Erleben Sie das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie und das NDR Vokalensemble und ihre hochkarätigen Gäste in vier stimmungsvollen Konzerten.

Konzerte 2024/2025