Stand: 18.03.2025 15:56 Uhr Schwerin: Verleiher mit 200 neuen E-Rollern startet am Montag

Ab der kommenden Woche startet in Schwerin ein neuer Verleiher von Elektro-Scootern. Der schwedische Anbieter VOI will laut Stadt insgesamt 200 coralrote Elektro-Roller im Stadtgebiet verteilen. Diese können dann mit einer App über das Smartphone von jedem aktiviert und genutzt werden. Die Bezahlung erfolgt über Guthaben, das man erwerben kann. Damit gibt es jetzt zwei dieser Anbieter in der Landeshauptstadt. Das Unternehmen MOIN verleiht bisher 100 ähnliche Roller. Sie sind dunkelgrün. Mehr als 300 Leihroller sollen es nach Angaben der Stadt aber nicht werden. Grundlage hierfür ist ein eigenes Gutachten. Die Roller stehen in der Kritik, weil sie immer wieder wild geparkt, umgekippt oder sogar beschädigt im Stadtbild herumliegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 18.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin