Schwerin: E-Scooter-Fahrer nach Drogenfund vorläufig festgenommen

In Schwerin haben Polizisten am Mittwochabend bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers Drogen und eine Waffe gefunden. Der 19-Jährige hatte rund 50 Gramm Cannabis, 500 Euro Bargeld und ein Springmesser im Rucksack. Bei einer direkt folgenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten etwa 200 Gramm weiteres Cannabis, noch ein Springmesser und verschreibungspflichtige Medikamente, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, sicherstellen. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag wieder entlassen. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen Verstößen gegen das Cannabisgesetz, das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie wegen des Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss.

