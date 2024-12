Stand: 03.12.2024 09:54 Uhr 50-Jähriger in Beckerwitz erstochen: Verdächtiger in Gewahrsam

In einer Wohnung im Hohenkirchener Ortsteil Beckerwitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Montagabend offenbar ein Mann getötet worden. Die Schweriner Staatsanwaltschaft ermittelt. Einem Sprecher zufolge rückte die Polizei nach einem Hinweis zu der Wohnung im Klützer Winkel aus. Dort soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 46 und 50 Jahren gekommen sein. Dabei soll der 46-Jährige mehrmals mit einem Messer auf den 50-Jährigen eingestochen haben. Dieser sei dadurch tödlich verletzt worden. Wie genau es zu dem Angriff kam, sei noch unklar. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Polizeigewahrsam, ihm wird Totschlag vorgeworfen. Aktuell prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie einen Haftbefehl beantragt.

