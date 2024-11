Stand: 29.11.2024 14:30 Uhr Malchow: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

In Malchow sind laut Polizei zwei Männer angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden. Im Keller eines Mehrfamilienhauses fanden die Beamten in der Nacht zu Freitag einen 38-Jährigen, der scheinbar massiv Schläge unter anderem gegen den Kopf bekommen hatte. Er wurde ins Klinikum gebracht. Ebenfalls durch Schläge verletzt, wurde sein 32-jähriger Bekannter. Durch die Polizei vor Ort wurde zunächst ein Tatverdächtiger im Umfeld ermittelt und vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen 29-jährigen Ukrainer. Er wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Hintergrund: Es gibt mehrere Tatverdächtige und deren jeweilige Tatbeteiligung kann aktuell noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittler haben am Tatort umfangreich Spuren und Beweismittel sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ermittelt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 29.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte