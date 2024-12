Stand: 02.12.2024 07:30 Uhr Neubrandenburg: Prozessauftakt wegen versuchtem Totschlag

Der Prozess beginnt am Landgericht Neubrandenburg. Auf der Anklagebank sitzt ein 34 Jahre alter Mann aus Mauretanien. Er soll im Juni dieses Jahres in einer Spielhalle im Lindetal-Center eine Mitarbeiterin vergewaltigt und ihr anschließend mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben, so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Die Frau schwebte in Lebensgefahr. Der 34 Jahre alte Angeklagte befindet sich seit Juni in Untersuchungshaft.

