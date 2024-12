Stand: 26.12.2024 08:17 Uhr 3. Handball Liga: Grün-Weiß mit kurzer Winterpause

Mit einem Unentschieden und einer Niederlage verlief der Start in die neue Saison nicht wie gewünscht - aktuell hält Grün-Weiß Schwerin aber weiter den Anschluss an die Tabellenspitze - die Schwerinerinnen stehen auf Platz vier. Insgesamt stehen fünf Siege in neun Spielen zu Buche - beste Werferin ist Katharina Böhmker mit 55 Toren. Ebenfalls eine Schlüsselspielerin ist Torhüterin Zoe Lorisch - sie sorgt dafür, dass Grün-Weiß die dritt-wenigsten Gegentore der Liga kassiert. Weniger haben nur Tabellenführer Rostocker HC und der Frankfurter Handballclub. Nach einer kurzen Winterpause geht es für die Schwerinerinnen schon am 11. Januar weiter, mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TSV Nord Harrislee.

Ebenfalls auf Rang vier der Tabelle liegen die Mecklenburger Stiere. Zuletzt gewannen die Schweriner Handballer in der Regionalliga fünfmal in Folge. Bester Werfer der Mecklenburger Stiere ist Matti Wagner mit 74 Toren. Auch für die Stiere geht es am 11. Januar weiter - mit einem Auswärtsspiel bei der SG Hermsdorg-Waidmannslust.

