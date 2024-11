Stand: 19.11.2024 06:31 Uhr 24 Stunden geöffnet: Dabel plant "Tante Enso"-Supermarkt

Die Gemeinde Dabel im Landkreis Ludwigslust-Parchim möchte einen genossenschaftlich organisierten Supermarkt in der Stadt einrichten. Dazu will Dabel mit dem Anbieter "Tante Enso" zusammenarbeiten, das teilte der Bürgermeister Jörg Neumann (parteilos) mit. Eingerichtet werden soll der Supermarkt im alten Konsum-Gebäude in Dabel, die Gemeinde befindet sich zur Zeit in Kaufverhandlungen.

Von dem 24-Stunden-Supermarkt soll nicht nur Dabel profitieren, sondern auch die umliegenden Gemeinden. Anwohner aus Dabel, Hohen Pritz oder auch Borkow können Teil der Genossenschaft werden. Für die Nutzung des Supermarktes ist das aber keine Voraussetzung. Bei einer Bürgerversammlung in Dabel Anfang Dezember soll genauer über das Projekt informiert werden.

