Dabel will altes Konsum-Gebäude kaufen

Die Gemeinde Dabel im Landkreis Ludwigslust-Parchim möchte den alten Konsum-Markt im Dorf kaufen. Darin soll ein Selbstbedienungs-Supermarkt entstehen. Zur Zeit laufen die Kaufverhandlungen, das teilte der Bürgermeister Jörg Neumann (parteilos) mit. Der Markt wurde zuletzt als Kaufhalle betrieben, steht aber seit rund zwei Jahren leer. Durch Corona und die Energiekrise soll sich der Betrieb nicht mehr gelohnt haben. Die Gemeinde möchte das Gebäude nun kaufen, für einen unteren sechsstelligen Betrag, so Neumann. Der Konsum soll dann an eine Genossenschaft vermietet werden, die für den Supermarkt verantwortlich ist. Ähnliche Konzepte gibt es bereits in anderen Teilen des Landes, zum Beispiel in Sukow (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

