Stand: 19.07.2024 08:37 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B105 bei Karnin

Auf der B105 in Höhe Karniner Wald (Vorpommern-Rügen) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei wollte eine 64-Jährige Autofahrerin aus Richtung Rostock kommend einen Audi überholen. Dabei übersah sie hinter sich ein anderes Auto, das sich bereits auf gleicher Höhe befand. Es kam zum Zusammenstoß. Die Audi-Fahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr in einen Straßengraben. Dort überschlug sich das Auto mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Die 47-jährige Fahrerin und ihr 56-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Während die Unfallstelle geräumt wurde, musste die B105 teilweise vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über einen Parkplatz vorbeigeleitet. Es entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von rund 71 000 Euro.

