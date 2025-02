Stand: 13.02.2025 14:15 Uhr Winter-Wasservogelzählung im Biosphärenreservat Südost-Rügen

Im Biosphärenreservat Südost-Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind derzeit wieder Ranger zur Winter-Wasservogelzählung unterwegs. Gezählt wird mit drei Teams in acht verschiedenen Zählgebieten, von der Glewitzer Fähre bis zur Prorer Wiek. Neben Vögeln auf den Küstengewässern, wie zum Beispiel Berg- und Eisente oder verschiedenen Sägerarten, werden auch Kraniche, Gänse und Schwäne auf Grünland und Ackerflächen, sowie Greifvögel erfasst, teilte ein Sprecher mit. In den vergangenen Jahren konnten immer wieder seltene Weißwangengänse beobachtet werden. Diese Art besiedele den Ostseeraum erst seit den 1970er Jahren, komme auf Rügen aber überwiegend als Wintergast vor, so der Sprecher. Das Biosphärenreservat Südost-Rügen beteiligt sich seit 2007 an der systematischen Erfassung und Zählung rastender Wasservögel.

