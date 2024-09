Stand: 15.03.2024 06:01 Uhr Vorpommern-Rügen: Weiterhin Probleme nach Hackerangriff im Landkreis

Nach dem Hackerangriff auf Computersysteme der Kreisverwaltung von Vorpommern-Rügen gibt es weiter Einschränkungen für Bürger. So sind bestimmte Fachbereiche für Bürger, Unternehmen und Behörden nach wie vor nur über separate E-Mailadressen zu erreichen, teilt die Kreisverwaltung mit. Diese hat der Kreis auf seiner Internetseite aufgelistet. Per Telefon oder Post ist die Kreisverwaltung weiterhin wie gewohnt erreichbar. Die Sozialleistungen des Kreises und des Eigenbetriebs Jobcenter werden pünktlich ausgezahlt. Autos können für den Kreis weiterhin nur am Standort Stralsund zugelassen werden. Die Kennzeichen VR, RDG oder RÜG werden aktuell noch nicht wieder ausgereicht.

Hackerangriff Ende November 2023

Unbekannte hatten die IT-Systeme des Kreises Ende November vergangenen Jahres gehackt. Danach waren alle Computer vom Netz getrennt worden. Derzeit arbeite die Kreisverwaltung mit Hochdruck an der Lösung, hieß es. In der Vergangenheit hatte es außerdem Hackerangriffe auf die Kreisverwaltung von Ludwigslust-Parchim und auch die Rostocker Straßenbahn AG gegeben

VIDEO: Ermittlungen nach Hackerangriff auf LK Vorpommern-Rügen (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 15.03.2024 | 07:00 Uhr