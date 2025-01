Stand: 21.01.2025 17:23 Uhr Unimedizin braucht dringend Blutspenden

An der Universitätsmedizin Greifswald werden Blutkonserven knapp. Deshalb hat sie zu Blutspenden aufgerufen. Den erhöhten Bedarf an Spenden begründet die Unimedizin damit, dass derzeit viele Patienten geplant operiert würden, so ein Sprecher der Blut- & Plasmaspende in Greifswald. Zum einen gebe es auch mehr Notfälle. Deshalb schrumpfen die Vorräte an Blutkonserven. Da sie nur noch für wenige Tage reichen, hat die Unimedizin zum Blutspenden aufgerufen. Termine können telefonisch mit der Blut- & Plasmaspende der Unimedizin vereinbart werden. Sie ist unter der Telefonnummer 03834/865478 erreichbar.

