Stralsunder Wildcats auf der Zielgeraden: Letzte Heimpartien der Saison

Die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats müssen sich am Wochenende bei ihren letzten beiden Heimspielen in dieser Saison beweisen. Am Samstag steigt das Landesderby: die zweite Mannschaft des Schweriner SC ist zu Gast am Sund. Die Wildcats wollen Revanche, nachdem das Hinspiel gegen die Schwerinerinnen im Dezember mit 1:3 Sätzen verloren ging. Am Sonntag folgt dann für die Stralsunderinnen ihre letzte Heimpartie in dieser Saison. In der Diesterweg-Sporthalle geht es gegen den SV Blau-Weiß Dingden aus Nordrhein-Westfalen. Die Wildcats wollen Tabellenplatz drei in der zweiten Liga Nord verteidigen - dafür fehlt ihnen nur noch ein Sieg. Das finale Saisonspiel steht dann auswärts in zwei Wochen in Hildesheim an.

