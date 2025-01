Stand: 17.01.2025 13:57 Uhr Stralsunder Sterne leuchten bis Anfang Februar

Die 26 Sterne, die in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) seit der Vorweihnachtszeit leuchten, bleiben bis 2. Februar, so ein Stadtsprecher. Erst nach Maria Lichtmess sollen sie nach und nach abgebaut werden. Die Stadt hat in allen Stadtteilen Sterne aufgebaut. Auf einer Karte hat die Hansestadt die einzelnen Standorte gekennzeichnet. Sie seien ein beliebtes Fotomotiv, heißt es. Die Sterne leuchten in wechselnden Farben, sobald es dunkel wird. Jeder von ihnen ist mehr als sieben Meter hoch.

