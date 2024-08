Stand: 23.08.2024 08:29 Uhr Stralsund: Wie weiter mit der "Greif" nach Fosen Insolvenz?

Nach der Insolvenz der Fosen Yard Stralsund GmbH in der Hansestadt (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind davon auch die Arbeiten am Segelschulschiff "Greif“ betroffen. Die Schonerbrigg ist bereits zu 75 Prozent saniert, so eine Stadtsprecherin in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Offen ist nun allerdings, wie die restlichen Arbeiten am Rumpf und am Hauptdeck umgesetzt werden. Sobald ein Insolvenzverwalter bestellt ist soll geklärt werden, ob und inwiefern die Stahlbauarbeiten an der "Greif" fortgesetzt werden können. Auch die Masten müssen noch gestellt werden. Zudem sind der Bau und die Montage der Decksaufbauten Teil des Auftrages. Die Schonerbrigg "Greif“ ist seit 2020 nicht mehr seetüchtig. Deshalb wird sie nun grundsaniert und restauriert. Dafür sind 4,65 Millionen Euro veranschlagt.

