Segelschulschiff Greif wird umfassend saniert

Das Segelschulschiff wird derzeit modernisiert - in der blauen Werfthalle, auf dem Gelände des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Volkswerft Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen). So sind zum Beispiel neben dem Deck und der Außenhaut auch alle Bullaugen erneuert. Die Reparaturen an den stählernen Untermasten und dem Bugspriet sind fast abgeschlossen. Auch die zwei Niedergänge der Schonerbrigg wurden erneuert. Zudem hat das Schiff nun auch ein Kollisionsschott. Das ist eine stählerne Trennwand im vorderen Teil der Greif. sie schützt andere Bereiche bei einer Kollision vor einem Wassereinbruch. Wenn alle "heißen" Schweißarbeiten beendet sind, dann wird auch die alte Farbe abgetragen. Für die gesamte Sanierung der Greif sind 4,65 Millionen Euro eingeplant. Die Hansestadt Greifswald hofft, dass das Segeschulschiff im kommenden Jahr wieder in den Seebetrieb gehen kann. Die Schonerbrigg ist als technisches Denkmal von nationaler Bedeutung eingestuft und so übernehmen die Kosten für die Sanierung der Bund, das Land und die Hansestadt Greifswald als Eignerin des Schiffes. Außerdem konnten viele Spenden gesammelt werden, z.B, durch den Förderverein Rahsegler Greif e.V.

