Stand: 26.04.2025 09:46 Uhr Auftakt der maritimen Saison in Greifswald

Die Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) startet in die diesjährige maritime Saison. Und das wird am Sonnabend im Ortsteil Wieck mit einem Fest groß gefeiert. Dabei geht es um die Fischer- und Seetraditionen der Hansestadt. Es gibt einen großen Vorpommern-Fischmarkt, auf dem Besucher den Wiecker Fischern beim Zubereiten von frischem Hering zuschauen können. Auch maritimes Kunsthandwerk wird präsentiert. Der Shanty-Chor "Die Klabautermänner" sorgt für Stimmung. Einer der Höhepunkte ist das traditionelle Treideln des 45 Meter langen Segelschiffs "Weiße Düne". Das Schiff wird nur durch die Muskelkraft von acht Männern vier Kilometer durch den Ryck gezogen - an dicken Seilen wie vor 100 Jahren. Außerdem gibt es in eine Händler-und Flaniermeile.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 26.04.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald