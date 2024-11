Stand: 27.11.2024 08:45 Uhr Stralsund: MTS Parow sammelt Geld für Verein

In Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sammelt ein Team der Marinetechnikschule Parow auch in diesem Jahr wieder Geld für den guten Zweck. Dazu gibt es erneut einen Verkaufsstand auf dem weihnachtlichen Apollonienmarkt, wo Glühwein, alkoholfreier Matrosenpunsch und Suppe ausgeschenkt wird. Der Stand präsentiert sich in diesem Jahr ganz in blau am angestammten Platz am Apollonienmarkt. Er ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Der Gewinn aus den Verkäufen geht traditionell an Stralsunder Vereine. Dafür können sich die Vereine der Hansestadt noch bewerben, so Mitorganisatorin Gabriele Warmbier. Dazu sollten sich Interessierte mit einer kurzen Projektbeschreibung direkt bei ihr melden. Am 19. Dezember übernimmt dann der Förderverein des Stralsund Museums für einen Tag den Glühweinstand, um dort Geld für die Restaurierung eines Bildes zu sammeln.

