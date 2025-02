Stand: 28.02.2025 08:00 Uhr Stralsund: Grundsteuerbescheide werden verschickt

In der ersten Märzwoche verschickt die Kämmerei der Hansestadt Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) rund 16.000 Grundsteuerbescheide. Nach Aussage der Stadt sollten die Bescheide ab dem 6. März in den Briefkästen ankommen. "Wenn Sie Fragen zu Ihrem Bescheid haben, finden Sie erste Antworten direkt auf dem Schreiben. Für individuelle Fragen steht außerdem die Telefonnummer bereit, die auf Ihrem Bescheid angegeben ist", weist der Leiter der Kämmerei, Torsten Kellotat, auf verschiedene Möglichkeiten hin, auftretende Fragen zu klären. Die Stralsunder Bürgerschaft hatte die Anpassung der Hebesätze auf ihrer Sitzung am 30. Januar beschlossen. Ausführliche Informationen zur Grundsteuer gibt es für die Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite der Hansestadt Stralsund.

