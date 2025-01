Stand: 21.01.2025 05:53 Uhr Stralsund: Auto überschlägt sich

Glück im Unglück hatte ein 74-jähriger Autofahrer am Montagabend: Nachdem sein Wagen in einer Kurve in der Anschlussstelle Andershof auf der Bundesstraße 96 (Landkreis Vorpommern-Rügen) von der Straße abgekommen war und sich überschlagen hatte, kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei vermutet, dass der Mann zu schnell bei zu schlechter Sicht unterwegs gewesen war. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 20.000 Euro. Neben einem Rettungs- und Notarztwagen waren auch 15 Einsatzkräfte der Stralsunder Berufsfeuerwehr vor Ort.

