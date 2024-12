Stand: 02.12.2024 10:51 Uhr Starke Jugendfeuerwehren: Sehlen und Abtshagen ausgezeichnet

Beim Landesjugendfeuerwehrtag Mecklenburg-Vorpommern sind erstmals fünf Jugendfeuerwehren aus dem Land als "Starke Jugendfeuerwehr" öffentlich ausgezeichnet worden. Darunter die Jugendfeuerwehren aus Sehlen und Abtshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Beide wurden damit für ihre besonders gute Nachwuchsarbeit geehrt. Der Titel "Starke Jugendfeuerwehr" soll ein Qualitätsmerkmal der Jugendarbeit in den Feuerwehren des Landes MV werden, um so die Arbeit in den Jugendfeuerwehren zu zertifizieren, so Innenminister Pegel bei der Preisverleihung in Rövershagen (Landkreis Rostock). Im Land gibt es 628 Jugendwehren mit knapp 11.000 aktiven Kindern und Jugendlichen.

