Stand: 30.08.2024 17:00 Uhr Sport in Vorpommern: Punkte sammeln und Vorsprünge ausbauen

Für die Fußballer vom VFC Anklam steht Freitagabend das erste Heimspiel dieser Landesliga-Saison an. Die Peenestädter empfangen ab 20 Uhr den Laager SV. Der Auftakt in der Vorwoche mit einem 3 zu 1 Derbyerfolg beim Aufsteiger FC Rot-Weiß Wolgast war geglückt. Da will die Mannschaft um Trainer Nils Gütschow anschließen. Am sechsten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost spielt der Greifswalder FC (GFC) am Samstag ab 14 Uhr auswärts gegen die BSG Chemie Leipzig. Beide Mannschaften trennt aktuell ein Punkt in der Tabelle. Es dürfte eine sehr enge Partie werden, heißt es vom GFC. Nicht zuletzt, weil drei Stammspieler beim GFC weiterhin verletzungsbedingt ausfallenden. Zudem sah Elias Kratzer im Spiel gegen Meuselwitz gelb-rot und ist für dieses Spiel gesperrt. Die Mannschaft um Trainer Lars Fuchs gehe aber bestens vorbereitet in die Partie. Die Vorpommern Vandals stehen vor ihrem letzten Heimspiel in dieser Saison. Am Sonntag empfangen die Greifswalder die Schweriner Footballmannschaft - die Mecklenburg Bulls. Bislang sind die Vandalen ungeschlagen durch die Saison marschiert. Eine gute Ausgangslage für das Spiel ab 15 Uhr im Greifswalder Volksstadion.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 30.08.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald