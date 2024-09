Stand: 16.09.2024 07:00 Uhr Sport in Vorpommern: Handballer verlieren - Footballer steigen auf

In Krummin auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) waren am Freitag knapp 40 Teams bei der Deutschen Meisterschaft im Kuttersegeln am Start. Rund 300 Seesportler aus ganz Deutschland lieferten sich bis Sonntag mit ihren Booten auf dem Peenestrom ein Rennen. In neun Durchläufen kämpfen die Teams um die Bestzeiten. Gewonnen hat die Mannschaft des Schweriner Marineklubs mit dem Boot "7 Seas". Die Fußballer des Greifswalder FC (GFC) setzten sich am Freitag mit 2:0 in Berlin gegen den Ligakokurrenten Hertha 03 Zehlendorf durch und wollen so wieder zurück in die Erfolgsspur. Und die Handballer des Stralsunder HV (Landkreis Vorpommern-Rügen) bleiben in der dritten Liga Nord-Ost weiter sieglos: Bei der HSG Eider Harde aus Schleswig-Holstein unterlagen sie auswärts knapp mit 26:27. Gute Nachrichten dagegen von den Vorpommern Vandals. Die Footballer aus Greifswald haben bereits am vorletzten Spieltag gegen die Potsdam Royals II mit 26:06 den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. Das letzte Match steht am 28. September gegen die Beelitz Blue Eagles an.

