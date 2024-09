Stand: 02.09.2024 12:13 Uhr Football: Vorpommern Vandals holen den nächsten Sieg

Die Vorpommern Vandals haben am Sonntagabend das Derby gegen die Mecklenburg Bulls mit 21:0 gewonnen. Damit bleibt das Greifswalder Team in der ablaufenden Saison der 5. Football-Liga ungeschlagen. In ihrem letzten Heimspiel hatten es die Greifswalder mit einer deutlich stärkeren Mannschaft aus Schwerin zu tun, als noch in der Hinrunde. Gerettet habe die Greifswalder am Ende ihre Defense, die Verteidigung, wie Trainer Rene Schulze nach dem Spiel einschätzte. Es sei ein zäher Kampf gewesen, den seine Mannschaft letztlich gewinnen konnte. Nach der Sommerpause müsse seine Mannschaft erst mal wieder ins Spiel kommen. Viel Zeit bleibt nicht, denn in zwei Wochen steht das entscheidende Auswärtsspiel gegen die "Potsdam Royals II" an. Wenn die "Vorpommern Vandals" am 14. September gewinnen, haben sie den Aufstieg in die 4. Liga sicher.

