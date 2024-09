Stand: 07.03.2024 17:16 Uhr Football: Vorpommern Vandals suchen Testgegner

Der Saisonstart in der Football-Verbandsliga rückt näher. Für die Vorpommen Vandals beginnt die heiße Phase des Trainings. Mit einem Testspiel will sich die Greifswalder Footballmannschaft auf ihr erstes Spiel in der 5. Liga vorbereiten. Dafür suchen sie aktuell noch einen Gegner. Gefragt sind Mannschaften aus der Verbandsliga oder auch Oberliga. Gespielt wird dann am 28. April im Volksstadion. Die Vorpommern Vandals haben die vergangenen Saison auf dem zweiten Tabellenplatz beendet und gehen als Favoriten in die kommende. Die startet am 12.5 mit einem Heimspiel gegen die Rathenow Raccoons.

