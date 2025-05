Stand: 07.05.2025 18:10 Uhr Mehr Radwege: Generationsübergreifende Ideen für Vorpommern

Bei einem generationsübergreifenden Treffen haben sich Schüler und Senioren aus Vorpommern erstmals über gemeinsame Themen ausgetauscht. Die rund 60 Teilnehmer aus Wolgast, Anklam, Karlshagen, Lubmin und von der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) diskutierten heute in Zinnowitz über Radwege, den öffentlichen Personennahverkehr, günstigere Kulturangebote und über den Umgang mit extremistischen Tendenzen. Ziel des Treffens sei es, mehr Verständnis für die Bedürfnisse der anderen Altergsruppe zu entwickeln und gemeinsame Ziele zu formulieren, so Anika Habermann vom Bildungscampus MV: "Bisher ist es immer so ein Gegeneinander zwischen Jung und Alt. Die Jungen schimpfen auf die Alten und umgekehrt." Schön wäre es, wenn sich Paten- oder Partnerschaften zwischen Jugendlichen und Älteren entwickeln würden, so Habermann weiter.

Ein auf dem Treffen geäußerter Vorschlag war es, Bürgermeister aus dem Landkreis zu einer Fahrradtour einzuladen, um aufzuzeigen, wo Radwege fehlen. Die Ergebnisse der Konferenz will der Verein an die Verantwortlichen in der kommunalen Politik weitergeben.

