Segel-Elite kommt nach Sassnitz

Im August trifft sich die Segel-Elite zum SailGP in Sassnitz. Erstmals wird das Segel-Event in Deutschland ausgetragen. Die Stadt hatte sich gegen andere deutsche Bewerber durchgesetzt. Die Wahl ist wohl auch deshalb auf Sassnitz gefallen, weil die Ostsee vor Rügen gute Segelbedingungen bietet. Für die Stadt dürfte das Segel-Event wirtschaftlich Chancen bieten, sagte der Sassnitzer Bürgermeister Leon Kräusche. Die Stadt sei zwar der große Ausrichter und habe die meiste Arbeit. Aber die gesamte Insel Rügen werde von dem Event profitieren, zum Beispiel Hotels und Pensionen. Zudem rücke die Stadt mit dem SailGP international in den Fokus. Sassnitz wolle weltweit zeigen, was die Stadt kann und wie schön es auf Rügen ist, erklärte der Bürgermeister. Der SailGP wird am 16. und 17. August ausgetragen. Dabei ist auch das deutsche SailGP-Team mit Steuermann Erik Heil. Der frühere Formel 1 Weltmeister Sebastian Vettel unterstützt das Team.

