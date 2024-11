Stand: 18.11.2024 09:02 Uhr Schreck während der Vorstellung: Theater Stralsund evakuiert

Das Gebäude des Theaters Vorpommerns in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde am Sonntagabend während der Vorstellung evakuiert. Auf der Bühne lief gerade ein Stück des Stralsunder Theaterensembles "Die Eckigen", als der Feueralarm losging. Die mehr als 400 Zuschauer wurden aufgefordert, den Saal zügig zu verlassen und sich auf der Straße zu versammeln. Die Brandsicherheitswache des Theaters koordinierte die Evakuierung. Innerhalb von zweieinhalb Minuten rückte ein Löschzug der Stralsunder Berufsfeuerwehr an. Spätestens dann wurde klar, dass der Alarm nicht - wie von einigen vermutet - zum Stück gehörte. Letztlich stellte die Feuerwehr einen Fehler an der Brandmeldeanlage fest, der den Fehlalarm ausgelöst hatte. Vermutet wird ein Zusammenhang mit dem Bühnennebel, so hieß es aus dem Theater. Das frierende Publikum in Abendkleidung durfte wieder in den Saal, genauso wie das Theaterpersonal. Die Vorstellung wurde anschließend zu Ende gespielt, eine Produktion mit dem Titel "Geh mit uns" anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Theatergruppe "Die Eckigen".

Weitere Informationen Stralsund: Die Eckigen feiern 30-jähriges Bühnenjubiläum Das Jubiläumsstück ist eine Würdigung der Geschichte der Eckigen und ein nachdenkenswertes Musical für Alle und Jeden. mehr

Weitere Informationen 3 Min 30 Jahre Theatergruppe "Die Eckigen" aus Stralsund Ihr Jubiläums-Musical heißt "Geh mit uns" - das sagen die Bremer Stadtmusikanten, wenn sie ein anderes Tier mitnehmen wollen. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.11.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen