Rügenfähre: Fährbetrieb wieder zwischen Stahlbrode und Glewitz

Die Reederei Weiße Flotte nimmt den Fährverkehr zwischen Stahlbrode und Glewitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) wieder auf. Eine Motorfähre ist in diesem Jahr von Freitag, den 4. April, bis Sonntag, den 2. November, zwischen dem Festland und der Insel Rügen unterwegs. Damit steht Reisenden neben der Rügenbrücke und dem Rügendamm nun wieder eine weitere Verbindung nach Rügen zur Verfügung. Nach Angaben der Reederei fährt die Fähre im 20-Minuten-Takt. Erste Abfahrt ist dabei um 7 Uhr ab Stahlbrode (Festlandseite) und die letzte Fahrt endet nach dem aktuellen Fahrplan um 19 Uhr in Glewitz (Inselseite). Auch in dieser Saison pendelt nur ein Schiff, bei Bedarf könne das zweite Schiff in Spitzenzeiten zusätzlich eingesetzt werden, hieß es.

Sonderfahrplan nach Hiddensee

Der reguläre Frühjahrsfahrplan nach Hiddensee kann laut Reederei nicht wie geplant beginnen. Grund dafür ist, dass die Motorfähre "Vitte" länger in der Werft bleiben muss, als geplant. Spätestens zum 5. Mai soll aber auch sie wieder im regulären Inselfährverkehr eingesetzt werden, so die Reederei auf Anfrage des NDR.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen