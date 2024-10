Stand: 17.10.2024 09:00 Uhr Stralsund: Die Eckigen feiern 30-jähriges Bühnenjubiläum

Mit dem Musical "Geh mit uns!" feiern die Eckigen, das inklusive Ensemble in der Trägerschaft des Kreisdiakonischen Werks Stralsund, ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Die Premiere findet am Abend im Theater Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) statt. In dem Stück brechen vier junge Menschen aus beengenden Verhältnissen aus und wollen an ihren Sehnsuchts-Orten ihr eigenes Leben finden. Die Geschichte wird als theatrales Spektakel erzählt, in dem die besondere Spielweise der Eckigen zum Tragen kommt. Für die musikalische Begleitung sorgen die Stralsunder Musikerinnen von Tributary und Mitglieder des Greifswalder Universitätsorchesters. Die Musik hat Benjamin Saupe komponiert. Text und Regie lag in den Händen von Gerd Franz Triebenecker. Unterstützt wird das Projekt über die Medienpartnerschaft der NDR Kulturförderung in Mecklenburg-Vorpommern.

Theater kann alles verändern

Am Anfang stand ein Singspiel innerhalb der Gemeindearbeit unter der Leitung von Frank Hunger: "Die Arche Noah". 30 Jahre später feiern die Eckigen nun nach eigener Aussage ein opulentes Jubiläum auf der Bühne des Theaters Vorpommern. Sie erinnern damit an ihre erste Arbeit für die Theaterbühne "Die Bremer Stadtmusikanten" und feiern damit, was und wie Theater alles verändern kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.10.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen