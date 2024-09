Stand: 10.09.2024 07:03 Uhr Rügenbrücke zwei Tage lang gesperrt - Umleitung über Rügendamm

Die Rügenbrücke wird Dienstag und Mittwoch erneut für mehre Stunden gesperrt. Zwischen 9.00 und 15.00 Uhr müssen Autofahrer an beiden Tagen auf den parallel verlaufenden Rügendamm ausweichen. Laut Landesstraßenbauamt müssen Brücken in Deutschland alle sechs Jahre einer Hauptprüfung unterzogen werden. Dabei werde mit speziellem Gerät, einem Brückenuntersichtgerät, die Unterseite inspiziert. Das Gerät befinde sich ein einem Lkw, der von der Fahrbahn aus einen zwölf Meter langen Arbeitssteg direkt unter die Brücke hieven könne, so das Straßenbauamt weiter. Außerdem würden auf der Rügenbrücke unter anderem Kameras und Netzwerktechnik ausgetauscht. In der kommenden Woche ist auf Rügen eine weitere Straßensperrung nötig. Am Dienstag und Mittwoch werden zwischen Samtens und dem Kreisverkehr bei Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Die B96 ist dann erneut jeweils von 9-15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende L296 geführt.

