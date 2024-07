Stand: 16.07.2024 06:22 Uhr Prerow: Verletzter Mann greift Polizei und Rettungskräfte an

Auf einem Supermarktparkplatz in Prerow (Vorpommern-Rügen) hat am Samstagabend ein 36-Jähriger Deutscher Rettungskräfte und Polizisten angegriffen. Die Beamten waren wegen einer Schlägerei gerufen worden, bei der sich der angetrunkene Mann verletzt hatte. Er und sein 20 Jahre alter Bruder gingen dann allerdings bei dem Einsatz auf die Rettungssanitäter los. Diese schlossen sich deshalb in ihrem Fahrzeug ein und warteten auf die Polizei. Als die Beamten dazu kamen, beleidigte und verletzte der 36-Jährige auch sie. Er musste gefesselt werden und wurde wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Alkoholkontrolle verweigerte er. Bei seinem jüngeren Bruder wurden 1,48 Promille im Atem festgestellt. Der 36-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

