Prerow: Seenotrettungskreuzer nun an Seebrücke stationiert

Im neuen Inselhafen in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind die Arbeiten am Liegeplatz für den Seenotrettungskreuzer "Nis Randers" abgeschlossen. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wurde in dieser Woche eine zweistufige Treppe montiert. Sie erhöhe die Sicherheit zwischen Kaianlage und Seenotrettungskreuzer, so ein Sprecher der Seenotretter. Die Installation am Liegeplatz war erst nach Eröffnung Hafens vorgesehen. Zunächst hätten dafür das An- und Ablegen geprobt und die endgültige Liegeposition des Schiffs festgelegt werden müssen, heißt es. Wegen der geplanten Versorgungsfahrten für Brennstoff, Frischwasser und Lebensmittel wird die "Nis Randers" hin und wieder auch den Ausweichliegeplatz in Barhöft anlaufen.

