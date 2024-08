Stand: 28.08.2024 16:45 Uhr Motorradfahrer auf Usedom schwer verletzt

Auf der B 111 zwischen Bansin und Ückeritz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Vormittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der 75-Jährige mit seimem Motorrad auf einen Pkw aufgefahren. Der wollte abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß unter anderem am Becken und an der Wirbelsäule. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Unimedizin nach Greifswald geflogen. Bei dem Unfall enstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Die Bundesstraße war für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt.

