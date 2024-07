Stand: 16.07.2024 06:51 Uhr Mögliche Empfangsstörungen am Senderstandort Greifswald

In der Zeit von 10:55 bis 12:55 Uhr kann am Dienstagvormittag am Senderstandort Greifswald (Vorpommern-Greifswald) der Empfang sowohl von Hörfunk- als auch von Fernsehsendern erheblich beeinträchtigt werden. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten. Während dieser Arbeiten müssen die Senderanlagen abgeschaltet werden. Besonders betroffen ist der dabei der Empfang folgender digitaler Rundfunkdienste:



Betroffene UKW Programme des NDR: NDR 1 Radio MV, Greifswald

Betroffene DAB+ Ensembles des NDR: 101 MHz, NDR MV Greifswald, K8B

Betroffene DVB-T2 Multiplexe des NDR und der ARD: NDR MV, K29 und ARD (NDR), K36.



Der Norddeutsche Rundfunk empfiehlt deshalb betroffenen Teilnehmern, wenn möglich alternative Frequenzen bzw. Verbreitungswege zu nutzen. Diese können einfach und schnell mithilfe des NDR Empfangschecks gefunden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 16.07.2024 | 06:51 Uhr