Millionenförderung für Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Sieben Schulstandorte im Landkreis Vorpommern-Rügen erhalten in den nächsten Wochen Förderbescheide vom Land. Dazu gehören die Gymnasien in Grimmen und Ribnitz, die Sonnenblumenschule in Franzburg, die Schule in Gingst sowie zwei Schulsporthallen in Stralsund. Als erste hat die Grundschule in Süderholz den Fördermittelbescheid erhalten. Dort sollen bis 2027 eine neue Schule und ein Hortgebäude entstehen. Der alte Schulkomplex wird abgerissen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktuellen Planungen auf rund 7,2 Millionen Euro. Knapp die Hälfte davon wird nun gefördert. Der Landkreis Vorpommern-Rügen plant für das kommende Jahr weiteren Schulen Geld für Baumaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Das Geld stammt aus Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes des Landes, das den Kommunen zusteht. Daraus wurden 16,1 Millionen Euro bereitgestellt. Der Landkreis hatte dafür in einem Eilverfahren die Voraussetzungen geschaffen.

