Loitz: Geldkurier überfallen - zehntausende Euro erbeutet

In Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Vormittag ein Geldkurier überfallen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein schwarz gekleideter Jogger den Wagen gegen 9 Uhr in der Hiddenhauser Straße ausgebremst, die Wagentür aufgerissen und dem 46-jährigen Fahrer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend nahm der Täter die Tasche mit den Tageseinnahmen eines Lebensmittelgeschäfts und konnte trotz schneller Fahndung unerkannt entkommen. Die Beute wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und ermittelt nun wegen schweren Raubes. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, an die Internetwache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

