Stand: 14.01.2025 06:50 Uhr Landgericht Stralsund: Mordprozess gegen 17-Jährige

Am Landgericht Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) beginnt am Dienstag der Prozess gegen eine 17-Jährige aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Sie soll im Sommer vergangenen Jahres mit einem Komplizen einen Mann in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr heimtückischen Mord an einem 59 Jahre alten Mann vor. Sie soll den Mann zunächst mit einem Getränk betäubt und danach am Hals tödlich verletzt haben. Der 50-jährige Mitangeklagte, in dessen Wohnung die Tat geschah, ist wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt, weil er die Tat nicht verhindert habe, hieß es. Es sind insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird für den 21. Januar erwartet. Nachdem die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen die Jugendliche und den anderen Beschuldigten verlesen hat, wird die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen. Grund dafür sei eine Erkrankung der 17-Jährigen, so das Landgericht.

