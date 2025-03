Stand: 21.03.2025 12:22 Uhr Karlshagen: Infoveranstaltung zu Promenade in den Dünen

Auf einer Einwohnerversammlung informieren Gemeindevertreter in Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) heute über das Projekt "Dünenerlebnispromenade". Diese ist bereits seit 2016 geplant und könnte in dem Ostseebad auf Usedom ein touristisches Highlight werden. Die damalige Gemeindevertretung plante, neben dem Hauptzugang zum Strand, einen Glaspfad in die Düne zu legen, der zu einer Aussichtsfläche führt. Die neue Gemeindevertretung wird von der Wählergemeinschaft "Miteinander Karlshagen gestalten" geführt. Sie kritisiert die Pläne, die seit acht Jahren nicht umgesetzt wurden. Der Bau sei zu teuer und zerstöre die Natur, so der stellvertretende Bürgermeister Stefan Bethke. Zudem sei fraglich, ob dadurch mehr Touristen kämen und wie hoch die Kosten für die Gemeinde am Ende seien. Aktuell seien Eigenmittel von etwa 1,5 Millionen Euro vorgesehen. "Das Geld ist in meinen Augen sinnvoller für unsere Anwohner eingesetzt, indem wir beispielsweise eine neue Sporthalle bauen oder Straßen sanieren", so Bethke. Am 30. März entscheiden die Anwohner in einem Bürgerentscheid darüber, ob das Projekt "Dünenerlebnispromenade" umgesetzt werden soll oder nicht. Die Informationsveranstaltung findet heute von 16 bis 18 Uhr im „Haus des Gastes“ in Karlshagen statt.

