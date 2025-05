Stand: 13.05.2025 17:44 Uhr Rostock: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Fahrradunfall

Die Polizei sucht nach einem schweren Verkehrsunfall in der Innenstadt Rostocks nun nach Zeugen. In der Sankt-Georg-Straße in Höhe der Hausnummer 71 sind am Montag Abend gegen 18 Uhr zwei Radfahrende zusammengestoßen. Laut Polizei habe sich ein 86-jähriger dabei schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine 21-jährige Fahrradfahrerin sei unverletzt geblieben. Da beide keine Angaben zum Hergang des Unfalls machen konnten, sucht die Polizei nun nach Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916 1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock