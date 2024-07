Stand: 04.07.2024 18:01 Uhr Heringsdorf: Staatsanwaltschaft sichert Unterlagen nach Durchsuchung

Nach dem Tod eines Hotelgastes in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) im Februar dauern die Ermittlungen weiter an. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stralsund sind bei einem Zeugen nach einem Durchsuchungsbeschluss durch das Amtsgericht Stralsund technische Unterlagen sichergestellt worden. Diese betreffen das im Hotel verbaute Blockheizkraftwerk. Ein Sachverständiger prüft diese nun. Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid aus der Heizungsanlage war ein 56-jähriger Urlauber aus Bad Kissingen in Bayern ums Leben gekommen. Das hatte die Obduktion damals ergeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seitdem wegen fahrlässiger Tötung.

