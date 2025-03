Stand: 28.03.2025 15:11 Uhr Handball: Stralsunder HV zu Gast beim Tabellenführer

Auf die Handballer des Stralsunder HV (Landkreis Vorpommern-Rügen) kommt am Freitagabend eine besonders schwere Aufgabe zu: Sie sind beim MTV Braunschweig zu Gast. Der Gastgeber ist aktuell Tabellenführer in der 3. Liga Nord-Ost und zählt zu den heißen Aufstiegskandidaten für die 2. Liga. Die Stralsunder stehen dagegen im Tabellenmittelfeld auf Platz sieben und schafften in der Rückrunde nur drei Siege aus 10 Partien. Trotzdem glaubt das Team an seine Chance auf die Überraschung und will es dem Favoriten so schwer wie möglich machen. Für eine laute Kulisse ist gesorgt: Die 4.000 Plätze in der Braunschweiger Sporthalle sind ausverkauft. Anwurf ist um 20 Uhr.

