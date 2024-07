Stand: 22.07.2024 10:30 Uhr Greifswald: Bauarbeiten an der Europakreuzung

Wer in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit dem Auto unterwegs ist, muss seit Montagvormittag mit Verkehrsbehinderungen im Bereich der Europakreuzung rechnen. Die Anklamer Straße wird bis zum 2. August instandgesetzt. Das 80 Meter lange Stück vom Platz der Freiheit (Europakreuzung) bis zum Nexö-Platz bekommt eine neue Asphaltdecke. Die Anklamer Straße wird deshalb bis Ende Juli stadtauswärts, also in Richtung Anklam gesperrt. Danach ist die Fahrtrichtung Zentrum gesperrt. Der Parkplatz am Nexö-Platz bleibt laut Stadt weiterhin erreichbar. Die Hauptumleitung führt über die Wolgaster Straße. Auch Buslinien werden umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Anklamer Straße während der Bauzeit nicht überqueren. Sie müssen dafür die anderen Möglichkeiten rund um den Platz der Freiheit nutzen. Die Stadt rechnet mit erhöhtem Stauaufkommen und bittet deshalb darum, die Baustelle großräumig zu umfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 22.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald Straßenbau Straßenverkehr